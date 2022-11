CIVITANOVA MARCHE – Le luminarie accendono il centro cittadino. Tutto pronto a Civitanova Marche per venerdì 2 dicembre quando alle 17 avverrà l’accensione degli addobbi luminosi. Le luci saranno allestite in piazza XX settembre, al Lido Cluana, al Largo Cadorna, in viale Vittorio Veneto, al varco sul mare, in viale Matteotti, in corso Vittorio Emanuele, in corso Dalmazia, in via Duca degli Abruzzi, in via Indipendenza, in via Zara, nel segmento iniziale di via Regina Elena, in via Aldo Moro, in corso Garibaldi e su palazzo Sforza (in quest’ultimo caso gli addobbi sono di proprietà comunale).

Civitanova alta

In città alta, invece, saranno illuminati piazza della Libertà, corso Annibal Caro, piazza e via Corridoni, via Oberdan, via Minniti, via Roma, via Del Girone. Funzioneranno tutte le sere, dalle 17 alle 1, fino a domenica 8 gennaio, quando ci sarà lo spegnimento. Per l’occasione non mancheranno i consueti abeti natalizi, doni della comunità di Esine con cui Civitanova è gemellata da più di 50 anni.

La spesa

Per gli addobbi il Comune ha deciso di impiegare una somma pari a 85.000 euro più Iva, con la delibera pubblicata approvata nella seduta di giunta dello scorso 25 ottobre. Costi più o meno in linea con quelli delle stagioni precedenti, cui si dovranno aggiungere quelli delle utenze, ma che tuttavia non dovrebbero apportare significativi cambiamenti. Il sindaco Ciarapica ha infatti spiegato che si tratta «di un aumento pari a 5 o 6mila euro. Non farle affatto sarebbe un danno alla città, perché vogliamo farci trovare pronti a questo importante appuntamento».