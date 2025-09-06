Civitanova Marche, lotta all’abusivismo commerciale in spiaggia: scattano le sanzioni

CIVITANOVA MARCHE – Spiagge Sicure: controlli contro l’abusivismo, ma soprattutto a tutela della salute dei più piccoli. Continuano i servizi nell’ambito del progetto ministeriale “Spiagge Sicure” per contrastare l’abusivismo commerciale e per tutelare i cittadini, in particolare i più giovani, da prodotti potenzialmente privi di garanzie di qualità e sicurezza.

«Molti vedono i controlli sulle spiagge come un’azione marginale – fanno sapere dal comando della polizia locale di Civitanova Marche, guidata dal comandante Cristian Lupidi –. C’è chi tra i bagnanti li accoglie con apprezzamento, riconoscendo l’importanza del servizio per la sicurezza di tutti e talvolta anche per porre fine a comportamenti molesti di alcuni venditori che insistono disturbando i clienti, e chi invece tende a solidarizzare con il venditore abusivo, percependolo come una presenza quasi “folkloristica” dell’estate. In realtà, però, si tratta di un presidio importante, perché dietro la vendita ambulante non autorizzata si possono nascondere spesso prodotti potenzialmente pericolosi per la salute, soprattutto quando destinati ai bambini».

Ieri, nei pressi dello chalet Rafael Beach, gli agenti della polizia locale hanno controllato un pakistano di 29 anni, residente a Perugia e titolare di licenza per il commercio ambulante. L’uomo stava vendendo monili e oggettistica varia su area demaniale senza il prescritto nulla osta dell’autorità competente. Per lui è scattata una sanzione da 500 euro. Sul lungomare centro, invece, un cittadino del Bangladesh – già più volte sanzionato anche da altri comandi delle Marche – è stato sorpreso mentre vendeva giocattoli e passatempo per bambini senza la necessaria licenza: per lui, oltre alla sanzione di 5000 euro è scattato anche il sequestro della merce. Un’attività apparentemente innocua, ma che può nascondere rischi seri: materiali non certificati, vernici tossiche, piccoli componenti facilmente ingeribili. Ciò può compromettere la salute dei più piccoli e mettere in pericolo la loro stessa incolumità. Tutti i soggetti controllati, che nella quotidianità esercitano altre attività lavorative in Italia, hanno ricevuto i verbali per violazioni in materia di abusivismo commerciale. Al termine dei servizi tutti gli atti saranno trasmessi alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, per eventuali approfondimenti sotto il profilo dell’evasione fiscale: l’attività, infatti, veniva svolta in modo completamente abusivo e senza alcun gettito tributario per lo Stato.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in relazione all’andamento della stagione balneare, con la stessa attenzione alla sicurezza e alla legalità e al termine, come previsto dal progetto ministeriale, seguirà la necessaria rendicontazione alla Prefettura con il dettaglio delle attività svolte (numero dei servizi, sequestri e sanzioni) e sull’utilizzo dei fondi che il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Civitanova Marche. «La lotta all’abusivismo non è dunque una crociata contro chi cerca di guadagnarsi da vivere – conclude il comando –, ma un’azione per difendere la legalità, l’economia regolare e soprattutto la sicurezza dei cittadini. Perché un giocattolo eventualmente non certificato, venduto senza controlli, può trasformare un momento di svago a basso prezzo in un rischio elevato per la salute di un bambino».