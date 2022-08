Civitanova Marche, l’arte nei mercoledì dello shopping. «Così il commercio incontra la cultura»

I mercoledì dello shopping serale sono andati in scena in una cornice di arte e cultura. La curatrice Spagnuolo: «Abbiamo voluto creare un equilibrio tra arte e commercio, sempre con uno sguardo attento ai drammi del mondo»

CIVITANOVA MARCHE- «Abbiamo voluto creare un equilibrio tra arte e commercio, sempre con uno sguardo attento ai drammi del mondo». Così Lucia Spagnuolo, artista curatrice della mostra d’arte andata in scena nei mercoledì dello shopping serale, l’iniziativa organizzata dall’associazione ‘Centriamo’ con il patrocinio del Comune. L’esposizione, tenutasi ogni mercoledì in corso Umberto I, ha coinvolto numerosi artisti del territorio, facendo registrare ottime presenze e molta soddisfazione nelle parole della sua organizzatrice.

Le parole

«Dal punto di vista degli artisti – ha spiegato Spagnuolo – indubbiamente è stato un successo, il pubblico ha dimostrato un vivo interesse, sentendosi coinvolto dalle opere e da ciò che l’artista ha voluto comunicare. In particolare, si è trattato di lavori a olio, ad acrilico, a matita, a penna e ancora tante le tecniche pittoriche fino alla fotografia analogica e digitale. Quest’anno l’iniziativa ha voluto stabilire un equilibrio tra vita quotidiana fatta di shopping, arte e musica con particolare attenzione alla contemporaneità».

I temi

Una mostra che tuttavia non ha rappresentato una semplice evasione dalla realtà, ma che ha riguardato anche problemi di stretta attualità. «Lo scopo – prosegue Spagnuolo – era creare una produzione comunicativa ed espressiva di qualità, mettendo in rilievo l’identità dei luoghi attraverso le arti e la cultura. Il nostro è un progetto sociale e culturale che non resta indifferente di fronte ai problemi quotidiani come la guerra, la violenza sulle donne, sui bambini e sull’uomo, rappresentati dagli artisti nelle proprie opere per sensibilizzare l’opinione pubblica».

Gli artisti

Gli artisti che hanno partecipato sono alla mostra sono: Silvio Craia, Vittorio Amadio, Marisa Marconi, Marisa Cesanelli, Moreno Corallini ,Val Ange, Daniela Corvatta, Mario Mercoldi, Enrichetta Gadioli, Gina Moschettoni, Clara Venanzetti, Cleofe Ramadoro, Cesare Iezzi, Nancy Biraschi ,Elisabetta Del Gatto, Isabela Seralio,Sandro Mongardini, Elena Marzioli, Melita Gianandrea, Michelina Roscam, Paolo Agostini, Matteo D’Errico, Nevia Amaolo, Ermanni Maurizio, Carina Peroni, Simone Vita, Luca Mercuri, Francesca Visaggio, Pino Santandrea, Pina Fiori, Sandra Torquati, Marco Franchini, Elena Marzioli, Lucilla Santarelli, Lucia Andreozzi,Cleofe Ramadoro, Viviana Romagnani, Maria Catia Righi.