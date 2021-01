Civitanova Marche, in arresto un 21enne con droga e senza permesso di soggiorno

CIVITANOVA MARCHE – Droga e permesso di soggiorno inesistente, in arresto un 21enne. Il giorno dell’epifania, i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi di un cittadino tunisino trovato in possesso di un involucro contenente cinquanta grammi di eroina ed alcune dosi di hashish.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 6 gennaio quando il giovane, individuato in località Fontespina, ha tentato invano di scappare alla vista dei militari dell’Arma, perdendo il controllo della bicicletta sulla quale viaggiava. Una volta raggiunto, ha provato inutilmente a disfarsi dell’involucro, immediatamente recuperato insieme ad alcune dosi di hashish che teneva invece nascoste nelle scarpe. Lo straniero è stato tratto in arresto per la violazione dell’art. 73 del d.p.r. 309/90 in materia di stupefacenti e condotto in caserma per i necessari rilievi fotosegnaletici poiché sprovvisto di qualsivoglia documento di identità.

Inoltre, gli ulteriori doverosi accertamenti svolti d’ufficio nella giornata di ieri , utili a stabilire la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, hanno consentito di appurare che il giovane, clandestino e senza fissa dimora, era già stato respinto mediante accompagnamento coattivo alla frontiera il 6 febbraio 2020 in forza di un provvedimento della Questura di Trapani. Pertanto, è stato nuovamente arrestato per la violazione dell’articolo 13, comma 13, del d.lgs. 286/1998 e s.m.i. che prevede l’arresto obbligatorio per la polizia giudiziaria anche fuori dai casi di flagranza.

L’uomo è custodito presso le camera di sicurezza del reparto e sarà presentato in tarda mattinata odierna dinanzi al Tribunale di Macerata per l’udienza di convalida ed il rito direttissimo, così come disposto dal Pubblico Ministero d.ssa Stefania Ciccioli.