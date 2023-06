Civitanova Marche, da GustaPorto alla biciclettata fino alla Fiera del Mare: cosa fare nel weekend

CIVITANOVA – Da GustaPorto alla storica Fiera del Mare, tanti gli appuntamenti in programma per questo fine settimana a Civitanova.

Sabato 10 giugno torna l’appuntamento con GustaPorto, l’evento che dà il via alla stagione estiva. Si comincia alle 9 a Fontespina, lungomare Nord, con la rievocazione storica della pesca con la sciabica, per proiettarsi poi al Mercato Ittico Comunale dove, alle 11, l’opinionista Hoara Borselli condurrà un panel sul tema “Turismo in Porto-Agorà sulle nuove rotte del turismo esperienziale, tra mare e terra”. Nel pomeriggio, sempre al Mercato, con Cnr Irbim arrivano gli … “alieni”, ovvero le specie ittiche nuove per l’Adriatico. Per tutta la giornata, sarà visitabile la mostra a cura del Magma, Museo archivio della grafica e del manifesto. A partire dalle 11, il piazzale antistante al Mercato ospita per tutta la giornata il GustaPorto Village: protagoniste le ricette marinare civitanovesi, tradizionali e rivisitate. Poi, nel pomeriggio, ai cibi di mare si uniscono le birre di territorio ed i vini inconsueti marchigiani. Nel pomeriggio si animano anche i cantieri portuali, con attività dedicate ai maestri d’ascia. Allo Scalalaggio Anconetani, mostra del pescatore-fotografo Mario Barboni, esposizione di oggetti ed attrezzi dei mestieri, viaggio nella realtà aumentata con il Polo Tecnologico Alto Adriatico. Nei tradizionali pontili che contraddistinguono il porto di Civitanova Marche, i “Moletti aperti” propongono racconti, oggetti ed assaggi che caratterizzano queste microcomunità del mare accomunate dall’amore per la vela, la pesca sportiva, il diporto e la voglia di stare insieme. Lo storico quartiere di Fontespina propone un pranzo della festa con menù dedicati e, nel pomeriggio, la “bici del gusto”, una pedalata con assaggi a tappe di stuzzicanti “bocconcini”.

Sempre sabato, biciclettata serale: il ritrovo è alle ore 19 al Varco sul Mare. Il programma prevede una passeggiata in bici sotto le stelle, verso Civitanova Alta. Arrivati alla “Cinciallegra” sarà offerto un rinfresco per poi dedicarsi alla osservazione delle stelle con gli esperti dell’Associazione Astrofili ALPHA GEMINI Iscrizione obbligatoria per motivi assicurativi di 2 euro a persona da versare in apertura dei singoli eventi.

Domenica 11 giugno torna la storica Fiera del Mare, che come tradizione si svolge sul lungomare Piermanni di Civitanova Marche la seconda domenica del mese di giugno, dalle ore 8 alle 20. Quest’anno la fiera ospiterà circa 120 bancarelle di abbigliamento, calzature, bigiotteria, casalinghi, prodotti alimentari. Per l’occasione scatteranno alcune modifiche alla viabilità, con chiusura di entrambe le corsie dalle ore 05 alle ore 24 in base all’ordinanza pubblicata. L’organizzazione della Fiera è curata dalla “Civitanova eventi sas”.