Civitanova Marche, giovane bagnino salva una vita: il sindaco lo riceve in Comune

CIVITANOVA MARCHE- «Ho voluto congratularmi personalmente con Riccardo Damiani, che attraverso le sue competenze è riuscito a salvare la vita a un uomo». Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, ha voluto incontrare l’assistente bagnanti che domenica ha salvato la vita a un bagnante, praticando il massaggio cardiaco.

I fatti

Intorno alle 11 di domenica, Damiani, impegnato in un servizio di salvataggio nella spiaggia più a nord di Civitanova, vale a dire nella zona floristica delle ‘Tre case’, si è accorto che un uomo era disteso sulla battigia, in evidente difficoltà, e la moglie stava cercando aiuto. Resosi subito conto della situazione, il giovane bagnino si è prontamente precipitato sul punto in cui era steso l’uomo, effettuando le manovre del caso. Il bagnante, un sessantenne, aveva bevuto parecchia acqua e non dava risposte stando alle parole dello stesso Damiani: qui, grazie alla pratica del ‘Blsd’, ha ripreso coscienza. Dopodichè sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’hanno condotto al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Le parole

Il primo cittadino Fabrizio Ciarapica, appresa la notizia, ha voluto congratularsi di persona con Damiani e nella mattinata di ieri lo ha ricevuto a palazzo Sforza. Damiani è giunto sul posto accompagnato da Giuseppe e Anna Vaccina e Gabriel Vrancianu della ‘Cluana Nantes’, la cooperativa per la quale presta servizio. «Un accadimento – ha proseguito Ciarapica – che deve farci riflettere sulla necessità di mantenere sempre alta l’attenzione rispetto alla sicurezza e che ha messo in risalto la prontezza e la professionalità di un giovane addetto alla sicurezza dei bagnanti. Un gesto, anche di grande senso civico, che andava subito riconosciuto. Ringraziamo i bagnini di salvataggio che presidiano le nostre spiagge per il prezioso lavoro che svolgono per la scirezza dei bagnanti».