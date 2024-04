Civitanova Marche, furto nel bar in pieno centro: bottino da oltre 10 mila euro

CIVITANOVA MARCHE – Colpo alla Ternana, malviventi in fuga con un bottino da oltre 10 mila euro di sigarette. Il furto è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato scorsi, intorno alle 3, quando ignoti, secondo una prima ricostruzione, sono riusciti a fare irruzione nel locale in pieno centro, dopo essere passati da un ingresso posteriore. Una volta dentro, hanno prima arraffato centinaia di pacchetti di sigarette, poi hanno puntato al registratore di cassa, dove si trovavano un po’ di soldi in contanti usati come fondo cassa. Un colpo, considerando il grosso quantitativo di pacchetti di sigarette, da oltre 10 mila euro, secondo una prima stima. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia. Sono in corso le indagini.