Civitanova Marche, per la festa del patrono Gli Spaghetti a Detroit e i Dik Dik

CIVITANOVA MARCHE – Nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Marone, sono stati messi in cartellone tre concerti che animeranno piazza della Libertà a Civitanova Alta (inizio ore 21.15, ingresso libero).

Il via è mercoledì 17 agosto con Gli Spaghetti a Detroit. La formazione nasce sul finire del 2007 e da allora il gruppo composto da Lorenzo Girelli (voce-chitarra), Tullio Gualtieri (tastiera), Gianluca Palma (percussioni), Ivo Falasca (basso) e Giuseppe Rizzo (batteria) ha attraversato generi e stili musicali riuscendo a conservare una spiccata identità e originalità senza tralasciare l’obiettivo primario che è quello di intrattenere e far ballare il pubblico.

Queste incursioni in generi musicali diversi, dallo swing allo ska passando per la scena cantautorale italiana, con gli autori classici e quelli della nuova generazione, fino ai classici “riempipista” che bene si prestano ad animare situazioni in cui il divertimento è imprescindibile, hanno permesso alla band di costruire un repertorio capace di spaziare ed adattarsi alle più svariate situazioni: dalle serate nei club a quelle nelle piazze, passando per le feste private e i matrimoni.

Dal 2007 ad oggi l’attività live degli Spaghetti a Detroit non ha avuto tregua. Con centinaia di serate in locali, feste, sagre e matrimoni, la band ha allargato ben presto i confini del suo raggio d’azione non solo alle Marche nella sua interezza – i componenti del gruppo sono infatti originari di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare in provincia di Fermo -, ma anche all’Abruzzo, Umbria, Lazio, Toscana e Puglia.

Giovedì 18 agosto saranno poi attesi i Dik Dik e venerdì 19 agosto si chiude il trittico di concerti con i Vili Maschi – Tributo a Rino Gaetano.

Sempre nella città alta, mercoledì 17 e giovedì 18 agosto, ci sarà nel piazzale della Tramvia, la tradizionale Cozzata De Santo Maro a cura della Pro Loco di Civitanova Alta, con stand aperti dalle ore 19.30.

Per i tre concerti e per la Cozzata sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi dell’ITC e dei Frati Cappuccini.

Inoltre, la Pinacoteca Civica Moretti e la mostra Wladimiro Tulli. Cavalcare i sogni resteranno aperte al pubblico dal 17 al 21 agosto, con orario serale.

Tutto il programma dei festeggiamenti per San Marone è qui.