Civitanova Marche, famiglie a spasso per le bellezze del borgo storico

L’appuntamento è a Civitanova Alta per domenica 30 aprile con la passeggiata culturale per famiglie. La partecipazione è libera e gratuita

CIVITANOVA MARCHE – Una domenica in famiglia a spasso per il borgo storico. Prosegue “Domeniche al Centro per la Famiglia”, iniziativa che rientra nel progetto Civitanova Città con l’Infanzia dell’assessorato alla Famiglia del Comune di Civitanova, sviluppato dal Centro per la Famiglia in gestione all’ASP “Paolo Ricci”. Scopo del Centro per la Famiglia è quello di riuscire a creare dei momenti di incontro e di condivisione tra le famiglie civitanovesi.

L’appuntamento è a Civitanova Alta per domenica 30 aprile, a partire dalle 10, con la passeggiata culturale per famiglie. L’evento è in collaborazione con la Pinacoteca e l’Azienda dei Teatri di Civitanova Marche. Nel corso della mattinata sarà possibile, attraverso la guida della dottoressa Enrica Bruni, direttore della Pinacoteca civica Marco Moretti, effettuare visite guidate in modo gratuito nei luoghi caratteristici della Città Alta. La visita sarà accompagnata anche dal personale dell’Asp “Paolo Ricci” e partirà dalla Pinacoteca di corso Annibal Caro, passando poi per il Teatro Storico “Annibal Caro”, piazza della Libertà e Beni Monumentali e l’esterno di Palazzo Donati. «Proseguono le attività volute dall’assessorato alla Famiglia anche in alcune domeniche – ha detto l’assessore ai Servizi sociali e Famiglia Barbara Capponi – per dare modo a genitori e figli di passare insieme gratuitamente del tempo di qualità nelle giornate libere, divertendosi e costruendo insieme la relazione tra grandi e piccoli».

L’evento è aperto a tutti e consigliato per persone dai 6 anni in su che desiderano visitare luoghi storici della Città Alta. Le visite proseguiranno al ghetto ebraico per arrivare sino a Porta Marina, Portali dimore gentilizie di via Oberdan e per terminare nel giardino della Pinacoteca Civica.

La partecipazione è libera e gratuita con possibilità di prenotazione attraverso il QR Code presente sulla locandina dell’evento o tramite il seguente link: https://forms.gle/rmJo2TJUMRK47dU39.