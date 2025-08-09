Civitanova Marche, equipaggio della Croce Rossa minacciato con una pistola

CIVITANOVA MARCHE – Gravissimo atto di violenza contro un equipaggio della Croce Rossa Italiana, minacciato con una pistola da un cittadino magrebino.

Il presidente della Croce Rossa di Porto Potenza, Matteo Carlocchia: «Puntare una pistola contro chi aiuta è un attacco all’umanità». Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, intorno alle 2, un episodio di eccezionale gravità ha colpito la Croce Rossa Italiana: un equipaggio, impegnato in un intervento del servizio 118 nei pressi di un ponte tra Civitanova Marche e Porto Potenza, è stato minacciato con una pistola puntata da un uomo di origini magrebine. L’aggressione è avvenuta durante un soccorso a una persona sotto effetto di stupefacenti, amico dell’aggressore, che pretendeva di salire a forza sull’ambulanza, mentre medico ed infermiere stavano prestando le cure necessarie.

«Puntare un’arma da fuoco contro chi salva vite non è solo un atto vile e codardo – ha detto Carlocchia -: è un atto inaccettabile, che rappresenta una ferita profonda al principio stesso di umanità. Nessuna origine, rabbia o frustrazione può giustificare un’azione così pericolosa e insensata. Minacciare con una pistola un soccorritore significa minare i valori fondamentali del nostro vivere civile, della sicurezza di chi presta aiuto e del diritto alla protezione di chi è più vulnerabile. Difendere chi aiuta è un dovere collettivo. Servono consapevolezza, cultura del rispetto e strumenti concreti per proteggere operatori sanitari, volontari e dipendenti in prima linea. Non è tollerabile che chi indossa una divisa per aiutare debba temere per la propria vita».

Sulla vicenda indagano i carabinieri. «Chiediamo alle istituzioni, ai media e alla cittadinanza di condannare con forza ogni forma di violenza verso chi soccorre. La sicurezza dei soccorritori non è un privilegio, è un diritto. La Croce Rossa non si ferma. Ma chiede rispetto. Perché ogni divisa indossata da chi aiuta porta un solo simbolo: quello dell’umanità», ha concluso Matteo Carlocchia.