Civitanova Marche, controlli in un negozio etnico in centro: maxi multa per il titolare

CIVITANOVA MARCHE – Controlli in un market etnico, sanzioni per 4mila euro. Proseguono i controlli mirati della polizia locale di Civitanova Marche a difesa della legalità, in un’azione che si distingue non solo per l’attenzione alla tutela del consumatore, ma anche per la crescente collaborazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa mattina, il Nucleo operativo pronto intervento e sicurezza, in collaborazione con il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata, ha eseguito un controllo in un esercizio commerciale etnico del centro cittadino. L’attività congiunta ha portato alla scoperta di irregolarità significative: sugli scaffali erano in vendita prodotti appartenenti a categorie merceologiche non dichiarate, in violazione delle norme sulla comunicazione preventiva agli enti competenti. A ciò si è aggiunta la mancata esposizione dei prezzi, un adempimento fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con i consumatori. Le violazioni hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di 4mila euro. Ora l’Ispettorato del Lavoro procederà con i propri approfondimenti. L’operazione conferma l’approccio integrato della polizia locale di Civitanova Marche, che non si limita a vigilare sulla correttezza commerciale, ma si afferma sempre più come presidio a tutela della collettività: dalla difesa dei consumatori fino alle verifiche sulle condizioni di lavoro.

«Questi controlli – ha sottolineato il comandante della polizia locale, Cristian Lupidi – sono il frutto di una sinergia sempre più stretta tra istituzioni, capace di innalzare il livello di sicurezza urbana e sociale. La polizia locale, anche in sinergia con gli enti competenti, continuerà a garantire non solo trasparenza nei rapporti commerciali, ma anche legalità e sicurezza per chi lavora e per chi consuma. Un impegno a 360 gradi, che consolida il ruolo della Polizia Locale come forza di prossimità al servizio della comunità, capace di unire tutela dei diritti, contrasto alle irregolarità e salvaguardia della qualità della vita in città».