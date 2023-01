Civitanova Marche, contributi di 1200 euro per i caregiver

CIVITANOVA MARCHE- Caregiver, di 1200 euro a famiglia. Ad erogarli è l’Ambito territoriale sociale 14: lo scopo dell’intervento è dare «un aiuto economico volto a riconoscere il valore sociale del caregiver familiare e ad offrire a questa figura un supporto nell’attività di cura e di assistenza del proprio familiare», si legge nella delibera.

Dunque, un contributo rivolto a tutti i familiari che assistono persone con disabilità, finanziato dalle risorse a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2021, pari a 46.098 euro. Le domande scadranno il 3 marzo, per partecipare al bando è necessario, oltre che risiedere in uno dei comuni dell’Ambito, essere in possesso del riconoscimento della disabilità «gravissima» attestata dalla Commissione Sanitaria Provinciale territorialmente competente, svolgere l’attività di assistenza nell’abitazione della persona assistita e in maniera «continuativa, prevalente e globale». Infine, è necessario possedere l’Isee 2023. Le domande possono essere inoltrate o via Pec o con raccomandata di ritorno in Comune, in Piazza XX Settembre 93, o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune stesso.

La valutazione amministrativa delle domande avverrà da parte dell’Ufficio Comune d’Ambito. Ogni assistito può ricevere il contributo un solo caregiver familiare che svolge l’attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale. Nell’ipotesi in cui un caregiver assista più familiari, la richiesta potrà essere fatta soltanto per uno di essi.