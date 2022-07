A Civitanova Marche il contest nazionale Moda From School per scoprire gli stilisti di domani

L’evento-concorso vedrà 24 aspiranti stilisti provenienti dalle maggiori Scuole e Accademie di Moda italiane sfidarsi presentando le loro creazioni per essere valutati da una giuria di esperti del settore fashion

CIVITANOVA MARCHE – Arriva a Civitanova Marche “Moda From School”, un contest nazionale all’insegna della creatività e della ricerca di giovani talentuosi stilisti, i futuri volti del mondo fashion

L’evento-concorso vedrà 24 aspiranti stilisti provenienti dalle maggiori Scuole e Accademie di Moda italiane sfidarsi presentando le loro creazioni sul palco di Civitanova Marche per essere valutati da una giuria di esperti del settore fashion.

Durante la prima serata di domenica 24 luglio, modelle e modelli professionisti sfileranno in passerella con gli abiti realizzati dai 24 aspiranti stilisti e i migliori 8 potranno partecipare alla finale di lunedì 25 luglio durante la quale si alterneranno le sfilate di diversi outfit made in Marche.

L’iniziativa è organizzata da Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, LINEA – Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche Moda e Calzature, Comune Civitanova Marche. L’obiettivo: far scoprire giovani talenti che con le loro nuove idee creative potranno sostenere le imprese del settore moda del territorio.

Gli abiti realizzati dagli studenti verranno valutati da una doppia giuria: la prima sarà formata dalla sambenedettese Doriana Marini presidente nazionale Cna filiera moda; da Francesca Bracalenti, presidente regionale sartoria Confartigianato Imprese Marche; da Marino Fabiani, responsabile moda per Confindustria Fermo e da un rappresentante dell’associazione Unione Stilisti Marche. La seconda giuria assegnerà il premio della critica e sarà composta dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti Marche Franco Elisei, affiancato dalla collega giornalista Marina Roscani.

«Il settore moda è strategico per le Marche, i dati del primo trimestre 2022 mostrano un incremento dell’oltre il 30% sullo stesso periodo dello scorso e il fermano maceratese è quello dove si registra la migliore performance delle esportazioni – dichiara il vice presidente della Regione Marche e assessore allo Sviluppo Economico Mirco Carloni -. Moda è identità, internazionalizzazione, lavoro. Ma anche turismo e futuro, l’iniziativa Moda From School ne è una sintesi efficace».

I primi tre studenti classificati vinceranno uno stage presso la Lardini SPA, una delle più grandi aziende marchigiane del settore moda. Il primo classificato inoltre riceverà una borsa di studio dal valore di 3000 euro in software CAD/CAM.

Le sfilate saranno presentate da Laura Freddi, showgirl e conduttrice televisiva, e Lorenzo Mazzieri, e saranno arricchite dalle performance della ballerina Cosmary Fasanelli (domenica 24 luglio), famosa per la partecipazione all’ultima edizione del programma televisivo “Amici” di Canale 5, e dagli sketch di Didi Mazzilli, di Colorado Cafè e di Luglio Iglesias, di Italia’s Got Talent (lunedì 25 luglio).

L’iniziativa, nata dall’idea di Gianluca Iommi della Cultural Event, è realizzata grazie alla sinergia tra gli enti organizzatori e conferma l’impegno a sostenere le imprese del distretto moda e calzatura offrendo un’opportunità di confronto tra il mondo della formazione specializzata e le aziende.

Appuntamento al Varco sul Mare di Civitanova Marche alle ore 21,15.