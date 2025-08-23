Civitanova Marche, blitz dei carabinieri in locali, chalet e ristoranti: denunce e sanzioni

CIVITANOVA MARCHE – Controlli dei carabinieri nei locali e nei ristoranti lungo la costa, scattano denunce e sanzioni. Nei guai pure due dipendenti di un locale in centro trovate con un grammo di hashish e uno di cocaina. L’altra notte, a Civitanova Marche, sotto la direzione del Comando Provinciale di Macerata, i Carabinieri delle Compagnie di Civitanova Marche, Macerata e Tolentino, in collaborazione con i colleghi del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Macerata, quelli del NAS di Ancona, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro con il cane Bob, in occasione del fine settimana, per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità, hanno effettuato un servizio coordinato a largo raggio per il controllo del territorio. In particolare, il piano, già in atto da qualche settimana, ha previsto un incremento delle pattuglie, sia in divisa che in borghese, con particolare attenzione alle aree più frequentate dai turisti, ai luoghi di aggregazione e intrattenimento, al controllo degli esercizi pubblici per tutelare i lavoratori e contrastare i reati contro il patrimonio e quelli connessi al traffico e uso di stupefacenti. Sono stati attuati, in particolare, posti di controllo sulle principali arterie stradali e in particolare sul lungomare sud in prossimità degli obiettivi sensibili per prevenire incidenti e comportamenti pericolosi alla guida. Nel corso delle attività sono stati controllati diversi bar, ristoranti e chalet.

In particolare, sul lungomare sud, in collaborazione con il NAS di Ancona e con il NIL di Macerata, sono stati sottoposti a ispezione due esercizi pubblici e ristoranti. Nel primo, sono state riscontrate diverse violazioni penali e amministrative in relazione alla mancata installazione degli estintori e omessa revisione dell’unico estintore rinvenuto all’interno, previsti dal piano di emergenza, la violazione sulla normativa che riguarda lo Statuto dei lavoratori. È stata riscontrata la presenza di impianto audiovisivo e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, in assenza dell’accordo collettivo stipulato dalla RSU (rappresentanze sindacali unitaria) o RSA (rappresentanze sindacali aziendali). Per tali violazioni, a carico del gestore è scattata la denuncia, un’ammenda che va da 1.549,00 euro a 6.834,43 euro e l’obbligo di adempiere alle mancanze contestate entro il termine di dieci giorni. Sempre all’interno dello stesso ristorante, sono state accertate ulteriori violazioni in relazione a carenze igienico-sanitarie, sicurezza alimentare sulla lavorazione e conservazione degli alimenti in cui si prospetta un pericolo di contaminazione (normativa sul manuale di autocontrollo HACCP). Per tali violazioni, sono state elevate sanzioni per 3mila euro e la segnalazione all’AST di Macerata. Nel secondo, invece, sono state accertate e contestate violazioni sulla mancata presentazione degli attestati di formazione dei lavoratori sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e organizzazione; inoltre, è stata riscontrata la presenza di impianto audiovisivo e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, in assenza dell’accordo collettivo stipulato dalla RSU (rappresentanze sindacali unitaria) o RSA (rappresentanze sindacali aziendali). Per tali violazioni, anche in questo caso, oltre alla denuncia, al gestore del ristorante sono state comminate sanzioni da 1.549 euro a 6.388,23 euro, con l’obbligo di adempiere alle mancanze riscontrate entro sette giorni.

Sempre nel corso delle attività, nelle vie del centro, è stato controllato un locale notturno, all’interno del quale, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Pesaro e, in particolare, del cane Bob, sono stati controllati diversi avventori e dipendenti. Due lavoratrici, di 26 e 38 anni, residenti fuori regione, sin da subito sono apparse agitate senza alcun particolare motivo. A questo punto, sono scattati i dovuti controlli a carico delle due donne. Il fiuto di Bob ha consentito di rinvenire, nella disponibilità della 26enne circa 1 grammo di hashish e un grammo di cocaina, mentre nella disponibilità della 38enne, circa un grammo di cocaina. Le lavoratici sono statesegnalate alla Prefettura di Macerata per possesso di stupefacente per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Amministrativa. Per il servizio sono state impiegate 6 pattuglie sul territorio, che hanno controllato 35 veicoli, 100 persone, di cui 15 già note alle forze dell’ordine.