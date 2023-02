Civitanova Marche, i bambini ridisegnano il teatro Annibal Caro

CIVITANOVA MARCHE – Alunni a lavoro per ‘ridisegnare’ il teatro Annibal Caro di Civitanova Marche. Si chiama ‘Disegno dal vivo’ l’iniziativa avviata dalla Pinacoteca civica Marco Moretti e che ha già riscontrato i primi successi. «È un progetto che stiamo portando avanti ormai da svariati anni – illustra la direttrice della Pinacoteca Enrica Bruni – ma stavolta c’è una novità: gli incontri non si terranno più nella pinacoteca ma al teatro Annibal Caro. I ragazzi delle scuole medie ed elementari della città, infatti, sono chiamati a venire in teatro per riprodurre a matita una componente a scelta della stessa struttura, ad esempio il palco, oppure gli affreschi». Ed ecco che i giovanissimi, seduti sulle poltroncine del noto palcoscenico della città alta, nei giorni scorsi si sono cimentati nell’arte del disegno. Guidati dalle dottoresse Sonia Campolungo e Michela Calderoni del gruppo Sostegno educativo Civitanova Marche, gli alunni hanno realizzato le varie bozze grafiche che poi saranno colorate a scuola.

Un bambino intento a disegnare una componente del teatro.

«Per evidenti ragioni di tempo, una volta prodotto il disegno – spiega ancora la Bruni – non si colora nel teatro stesso. Piuttosto, i ragazzi fotografano la parte che hanno scelto di rappresentare e poi a casa o a scuola proseguono nel renderla più bella, con l’uso dei colori a tempera».

Il progetto ‘Disegno dal vero’ sarà in piedi fino alla fine di marzo e sono attese altre adesioni. «I laboratori pensati per le scuole elementari e medie – conclude – continueranno nel mese di marzo. Ci sono ancora giorni liberi per chi volesse far provare questa esperienza educativa e formativa agli studenti. Per prenotazioni contattare la direzione della pinacoteca, al numero di telefono 0733/891019 oppure scrivere a info@pinacotecamoretti.it».