CIVITANOVA MARCHE – Potranno votare da casa gli elettori positivi al Covid-19. Dalle 7 alle 23 di domenica 26 giugno i civitanovesi saranno chiamati alle urne, in vista del ballottaggio per le elezioni comunali che vede contrapposti i candidati sindaci Fabrizio Ciarapica e Mirella Paglialunga. Così, sul sito del Comune, sono pubblicate le istruzioni da seguire per gli elettori “sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19”.

Si potrà richiedere di votare da casa dopo aver fatto richiesta del certificato che attesti lo stato della malattia. Il certificato deve essere richiesto all’azienda sanitaria locale con le seguenti modalità: 1) on-line compilando un apposito format a cui si accede attraverso il seguente link: https://serviziweb.asur.marche.it/marche2022; 2) telefonicamente al numero 071-2911675.

A seguito della compilazione autonoma o assistita del format on-line, l’elettore otterrà una ricevuta numerata collegata allo specifico certificato (o un codice comunicato dall’operatore telefonico); tale ricevuta/codice dovrà essere indicata nella domanda di voto domiciliare o allegata nel caso di procedura online. La domanda può essere inviata via email ai seguenti indirizzi: pec: comune.civitanovamarche@pec.it – mail:protocollo@comune.civitanova.mc.it.