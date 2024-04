Civitanova, Gironacci di nuovo fuori dalla Giunta. Parla il sindaco Ciarapica

CIVITANOVA MARCHE – Di nuovo fuori dalla Giunta l’assessora Manola Gironacci. Nonostante il Tar abbia dato ragione, con una sentenza del 7 marzo scorso, alla ex assessora, questa mattina il sindaco Fabrizio Ciarapica ha revocato le deleghe (turismo ed eventi) a Gironacci.

La vicenda era cominciata nel settembre 2023 quando il sindaco Fabrizio Ciarapica, dopo un presunto passaggio alla Lega di Salvini da parte della assessora Gironacci, manifestato sui social network in occasione della visita a Macerata di Matteo Salvini, aveva deciso di revocare le deleghe conferite a Gironacci. Gironacci aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento, previa sospensione del decreto di revoca. E il Tar con una sentenza dello scorso 7 marzo le ha dato ragione: mancava, infatti, l’ufficialità del passaggio in Lega. All’indomani della sentenza Gironacci era rientrata in Comune, ma questa mattina, mercoledì 3 aprile, il sindaco Ciarapica ha revocato nuovamente le deleghe a Gironacci. «Dopo la sentenza del Tar che ha annullato il precedente provvedimento, sebbene siano ancora pendenti i termini per il ricorso al Consiglio di Stato e permanga la sfiducia nei confronti della signora Manola Gironacci, si sono verificati dei fatti politici nuovi che stavano compromettendo il regolare svolgimento dell’attività amministrativa – ha fatto sapere il sindaco attraverso una nota – Per questo, nell’interesse della città, ho ritenuto opportuno riesercitare il potere di revoca dell’assessore Manola Gironacci, facoltà riconosciuta dal giudice, e ho emesso un nuovo decreto decidendo di trattenere le deleghe ad interim».