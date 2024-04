Civitanova Marche, torna l’appuntamento con Auto Expò

L’evento, in programma per domenica 7 aprile, è organizzato dalla Asd “Sport live” in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE – Prima domenica di aprile, torna l’appuntamento con Auto Expò: il centro si trasforma in una mostra a cielo aperto dedicata al mondo dei motori. L’evento, in programma per domenica 7 aprile, è organizzato dalla Asd “Sport live” in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche. Dalle ore 09,30 alle 20,30, in centro saranno presenti prestigiosi marchi di auto e moto e numerose concessionarie in rappresentanza di 70 brand. Nuovi modelli insieme a quelli d’epoca saranno esposti in corso Umberto I, piazza XX Settembre, nel tratto antistante il Palazzo Comunale e in via Buozzi. Molte anche le iniziative collaterali di richiamo turistico e commerciale e momenti formativi dedicati alla sicurezza stradale. Anche questa edizione si preannuncia all’insegna della sostenibilità, con tutte le novità riguardanti i rami elettrico ed ibrido. Oltre ad auto e moto d’epoca, ci saranno auto racing e luxury car e per i più piccoli percorso mini moto e cart drift. Ingresso gratuito.

Per l’occasione scatteranno modifiche alla sosta e alla viabilità, tra cui il divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dagli organizzatori, di polizia e di soccorso , in corso Umberto I dalla intersezione con via Lauro Rossi a piazza XX Settembre, sul vialetto nord e nel tratto antistante Palazzo Sforza e in via Duca degli Abruzzi.