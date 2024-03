Civitanova Marche, al via i lavori per la rotatoria lungo la provinciale 10: attenzione alla viabilità

CIVITANOVA MARCHE – Al via i lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Costamartina e la strada provinciale 10 Bivio Le Vergini. È stata resa nota una ordinanza per regolamentare il traffico nell’area dove sorgerà la nuova rotatoria, lungo la provinciale, davanti all’ingresso per la piscina comunale, non lontano dall’ospedale cittadino. Prevista «l’istituzione – come si legga nell’ordinanza – di un cantiere stradale temporaneo e mobile, con limite di velocità massima nell’area di 40 km/h e l’istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolamentato da un impianto semaforico e/o movieri, con decorrenza immediata fino al 12.07.2024, per tutta la durata dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio».

«Sono partiti i lavori per realizzare la nuova rotatoria Costamartina – ha annunciato il sindaco Fabrizio Ciarapica – Il progetto, per un importo complessivo di 950 mila euro, prevede l’adeguamento dell’intersezione a raso esistente tra la strada provinciale 10 “Bivio delle Vergini – Civitanova”, la strada comunale “Costamartina” e contrada San Domenico, l’unica strada d’accesso alla piscina comunale di Civitanova. L’opera sarà pronta entro 120 giorni».