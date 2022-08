Civitanova: malore in mare, muore un uomo di 77 anni

CIVITANOVA MARCHE- Tragedia sul Lungomare Nord dove un uomo ha perso la vita per un malore mentre era in mare. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, nello specchio d’acqua di fronte allo chalet “Filippo”.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo di 77 anni, A.B. le iniziali, avrebbe avuto un malore mentre si trovava in acqua. È stato notato già privo di coscienza da alcuni bagnanti che l’hanno caricato a bordo di una tavola da sup e portato a riva. Dopodiché è intervenuto un bagnino di salvataggio della cooperativa ‘Cluana Nantes’ per soccorrerlo, quindi l’ambulanza della Croce verde. Ma per lui, purtroppo non c’era più niente da fare.

Sul posto, oltre all’ambulanza anche gli agenti del Commissariato e gli uomini della Capitaneria di porto.

Nel frattempo i bagnini e gli agenti del commissariato hanno dovuto procedere ad un secondo intervento: in questo caso si è trattato di un bambino disperso allo chalet Attilio, sempre sul lungomare nord. Il piccolo, fortunatamente, è stato ritrovato.