Civitanova: malore fatale, muore a 40 anni giovane papà

CIVITANOVA – Malore improvviso, muore giovane papà. Si chiamava Marco Mannarelli, 40 anni, originario di Roma ma da qualche tempo residente a Civitanova con la famiglia. La morte è avvenuta nella mattinata dello scorso 19 ottobre, quando la moglie si è accorta che il marito era riverso a terra. Ha chiamato i soccorsi ma per l’uomo, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, erano intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Sulla salma dell’uomo è stata eseguita in questi giorni l’autopsia, su richiesta della famiglia, per chiarire le cause del decesso. Lascia la moglie Daniela, i figlioletti Nicolas e Gaia, i genitori Umberto e Mariangela. I funerali avranno luogo a Roma, città di origine di Marco Mannarelli.