Civitanova, malore in casa per un 45enne: è in condizioni gravissime

CIVITANOVA – Malore in casa, quarantacinquenne civitanovese finisce all’ospedale in condizioni gravissime. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, si sospetta che possa trattarsi di una overdose.

L’allarme è scattato oggi intorno alle 13.30 in una casa di via D’Annunzio. A dare l’allarme un conoscente del 45enne, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Sul posto 118 e carabinieri. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Civitanova Alta. Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per chiarire le cause del malore: non si esclude che possa trattarsi di una overdose.