Civitanova, accusa un malore in auto: addio a Maurizio Gattari

CIVITANOVA – Accusa un malore mentre è in auto e cerca di raggiungere l’ospedale di Civitanova Alta, ma muore in macchina. Addio a Maurizio Gattari, 63 anni. È morto nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la strada San Gaetano, proprio nei pressi dell’ospedale di Civitanova Alta. Oggi 1 agosto l’addio alle ore 16, nella chiesa di San Bartolomeo, a Morrovalle.

Maurizio Gattari era conosciuto a Morrovalle, dove viveva. A Trodica di Morrovalle aveva gestito insieme alla sorella un distributore di carburanti. Era il cugino di Mirella Gattari, imprenditrice agricola di Morrovalle, presidente dell’associazione Donne in Campo Cia delle Marche. Amante della mountain bike, lo ricordano con affetto i membri dell’associazione sportiva Pol Morrovallese. «Prematuramente e improvvisamente, ci ha lasciato Maurizio Gattari. Una notizia tristissima per tutti noi. Maurizio oltre ad essere stato uno dei primi appassionati e praticanti della mtb, è stato un dirigente per oltre 25 anni della Polisportiva Morrovallese. Uomo mite e grande lavoratore, sempre presente ogni volta che c’era da rimboccarsi le maniche alle nostre iniziative o stare in allegria tutti insieme ai pranzi e alle cene, Maurizio ha fatto la storia della Polisportiva dagli inizi degli anni ’90 in poi. Perdiamo un grande amico, una brava persona, uno di noi».