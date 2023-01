Civitanova, malato di Alzheimer scompare da casa: era sul molo a vedere il mare

CIVITANOVA – Ottantacinquenne scompare da casa, la moglie e i vicini danno l’allarme. In mezz’ora gli agenti della polizia locale lo rintracciano, era al molo a vedere il mare. È accaduto questa mattina, la segnalazione è arrivata alle ore 9 circa. L’uomo, malato di Alzheimer, era uscito di casa con la sua auto, che non guida da tanto tempo. Subito è scattato l’allarme e gli agenti della polizia locale hanno dato avvio alle ricerche.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, l’auto è stata avvistata lungo via Aldo Moro. Ed è sul lungomare Sud che si sono concentrate le ricerche. La macchina, infatti, era parcheggiata nelle vicinanza del busto di Piermanni. L’anziano era sul molo, in ciabatte. È stato chiamato per nome ed identificato. In via precauzionale, è stato richiesto l’intervento del 118. L’anziano, fortunatamente, stava bene ed è stato riaffidato ai familiari.