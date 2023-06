Civitanova, sul lungomare sud il ciclismo è protagonista: al via il Trofeo del Mare “Claudio Pini”

CIVITANOVA – Anche quest’anno la città di Civitanova ospiterà il Trofeo del Mare “Claudio Pini’’, dedicato al ricordo del presidente dell’Abat scomparso nel 2019, e Memorial Giuseppe Giacomelli e Augusto Rossi: tutto pronto per la gara ciclistica in notturna, alla sua 15esima edizione. L’evento si svolgerà mercoledì 7 giugno sul lungomare Piermanni, con partenza davanti allo stabilimento balneare Lido Cristallo, grazie all’organizzazione di “Ruote e Cultura” Porto Recanati che la realizza in collaborazione con l’associazione Centri sportivi italiani, asd Gran Fondo dei Sibillini e Civitanova bike academy e con i patrocini di Comune e Provincia di Macerata.

«Iniziamo la stagione estiva con questa bella manifestazione che porta il nome di Claudio Pini, che è stato anima dei balneari e promotore di tanti eventi organizzati per incentivare il turismo in città – ha detto l’assessore Gironacci –. Ringrazio in particolare la moglie di Claudio, la signora Mara Petrelli, per il contributo che non ha mai smesso di dare. Gli eventi sportivi rappresentano importanti occasioni per promuovere il turismo in città e l’amministrazione comunale è grata a chi collabora ad ogni livello. Il Trofeo del Mare è un evento molto suggestivo, un’onda di passione e di socialità si riverserà sul lungomare veicolando sani valori e spirito di squadra. Mi complimento con gli organizzatori e auguro a tutti una splendida giornata di sport».

Cambia la data della competizione, che quest’anno è anticipata a giugno rispetto allo scorso anno, ma resta invariato il percorso che si snoda sulla carreggiata est del lungomare sud fino a Largo Italia con svolta sulla corsia ovest fino all’altezza di via Cavour e di nuovo lungo la carreggiata est.

«C’è molto interesse intorno al ciclismo e sono in tanti gli appassionati che seguono le gare – ha sottolineato il vicesindaco Morresi -. Il ciclismo è uno sport che piace e Civitanova vanta una storia sui pedali di tutto rispetto».

Quest’anno l’evento si apre alle 18,30 con l’esibizione dei giovanissimi, organizzata da Civitanova Bike Academy, rappresentata da Seghetti. Seguiranno la gara 1, dei 23 giri alle ore 20 e alle 21.15 la gara 2 dei 30 giri. A fine manifestazione saranno assegnate le maglie ai selezionati a partecipare ai prossimi Campionati italiani. Al termine della manifestazione saranno assegnati: Trofeo al primo assoluto di ogni gara e premi ai primi cinque di ogni categoria. Il lungomare sud sarà chiuso al traffico.