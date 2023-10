Civitanova, lite per questioni sentimentali: botte tra due uomini

CIVITANOVA – Lite per questioni sentimentali, due uomini si affrontano a due passi dal lungomare Sud sotto gli occhi dei passanti. È quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle ore 18, in via del Grappa, una traversa che collega viale Vittorio Veneto al lungomare Piermanni. Due uomini, entrambi stranieri, da quanto emerso rivali in amore per una donna, si sono presi a botte in strada. Prima la lite, poi i due sono passati alle mani. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e una ambulanza della Croce Verde. Entrambi sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Nulla di grave, secondo i primi accertamenti.