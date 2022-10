Civitanova, le iniziative culturali della settimana

CIVITANOVA MARCHE- Non si spegne la cultura a Civitanova. Domani, 11 ottobre, al via il quarto appuntamento con i ‘martedì dell’arte’, l’iniziativa a cura dell’Associazione culturale ‘Arte‘. Per l’occasione sarà il professor Stefano Papetti, tra i massimi esperti d’arte a livello nazionale, a tenere una lectio magistralis sull’artista Carlo Moratti dal titolo ‘Carlo Moratti. Omnium pictorum princeps’. L’appuntamento è alle 18 al teatro Rossini. I corsi sono riconosciuti dal Miur, al loro termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Nel frattempo prosegue l’attività cinematografica. Sempre domani, 11 ottobre, al cineteatro Cecchetti l’appuntamento è con il celebre ‘Psycho’ di Alfred Hitchcock. Il prezzo del biglietto è di 5 euro intero, quattro per il ridotto. Domenica, invece, spazio al terzo pomeriggio con ‘Caro Teatro’, la rassegna indetta dall’Amministrazione comunale e dall’Azienda Teatri in collaborazione con l’Associazione Culturale Piccola Ribalta A.p.s. Alle 17,30, la Compagnia teatrale ‘Cattivi di cuore’ di Imperia darà vita allo spettacolo ‘Il raccolto’, regia di Giorgia Brusco. Il prezzo del biglietto in questo caso sarà di 10 euro. Venerdì 21 sabato 22 e domenica 23 ottobre, torna invece l’iniziativa dei ‘Civitarcana, che era stata rinviata a causa del nubifragio gli scorsi 17 e 18 settembre. La città alta si trasformerà in un palcoscenico di suggestioni, storie e leggende raccontate e animate dalle ragazze della scuola di recitazione Enrico Cecchetti.