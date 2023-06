Civitanova: va al lavoro e trova la porta della sartoria incollata, “dispetto o bravata?”

Amara sorpresa per la proprietaria della sartoria Libellula Maison in via Dante Alighieri, Eura Staffolani. Intervengono i vigili del fuoco

CIVITANOVA – Arriva nella sua sartoria per lavorare ad una consegna da fare in settimana e trova della colla infilata nella serratura. Amara sorpresa per la proprietaria della sartoria Libellula Maison in via Dante Alighieri, Eura Staffolani. Intervengono i vigili del fuoco.

«Stamattina (ieri mattina per chi legge, ndr) sono arrivata al lavoro, ho inserito la chiave nella serratura della porta di ingresso, ma sentivo che non andava – ha raccontato Eura Staffolani – M sono accorta che c’era della colla dentro la serratura, infilata fino in fondo. Alla fine siamo state costrette a chiamare i vigili del fuoco per farci aprire la porta. Non riesco a capire se si sia trattato di un dispetto o di una bravata. Sono in buoni rapporti con tutti – ha continuato Eura Staffolani – e penso sia stata una bravata di qualcuno che non sa che fare. Sono amareggiata. Stavo andando a lavorare per una consegna importante da fare questa settimana per un negozio di abbigliamento in Sicilia. Faremo denuncia» ha concluso.