Civitanova, ripartono i lavori per la rotonda provvisoria. Ecco come cambia la viabilità

CIVITANOVA MARCHE- Ripartono i lavori per la rotonda provvisoria al termine della SS77 ‘Val di Chienti’ e cambia la viabilità in tutta la zona. Ad occuparsi delle opere è l’impresa ‘Gatti e Puccini snc’, con gli interventi che riprenderanno lunedì. In tanti, infatti, negli ultimi mesi si erano chiesti come mai tutto fosse fermo in quel cantiere a ridosso della SS16. I lavori per la rotatoria temporanea – che dovrà poi lasciare il posto al progetto definitivo della ‘Quadrilatero srl’ – erano iniziati alla fine di maggio, a ridosso delle elezioni comunali e una prima parte di lavori era già stata portata a compimento. Poi lo stop, che durerà fino a lunedì: la nuova costruzione permetterà di eludere il semaforo e, si spera, alleggerire un po’ il traffico in quel movimento tratto di via Martiri di Belfiore.

Le ordinanze

Gli interventi, tuttavia, saranno accompagnati da alcune modifiche alla circolazione. L’Anas e il Comando di Polizia locale, infatti, hanno emanato le rispettive ordinanze: il traffico sarà chiuso sulla SS77, direzione Ancona, sia sulla rampa di uscita che di ingresso, con decorrenza da lunedì, 29 agosto, fino alle 24 del 20 settembre e comunque fino al termine dei lavori.

La circolazione verrà pertanto deviata in tal modo: sarà obbligatoria la direzione a destra per i veicoli in uscita dalla rampa bypass lato sud SS77 e per tutti i veicoli in uscita da via Fontanella. Inoltre, sarà interdetto l’accesso in superstrada a tutti i mezzi provenienti da sud, che circolano in via Martiri di Belfiore. Dunque sarò consentito l’ingresso in questa strada soltanto ai soli veicoli che provengono da nord, mentre ci sarà il doppio senso di circolazione in via Martiri di Belfiore con direzioni di marcia consentite solo verso nord e verso sud nel tratto corrispondente all’innesto della SS77 con la SS16.

Il traffico verrà canalizzato con l’utilizzo della rotatoria di via Indipendenza e la rotatoria di via Aldo Moro, mentre il semaforo all’uscita della Superstrada verrà disattivato.

Le parole

‹‹Come avevo annunciato qualche giorno fa, siamo in dirittura d’arrivo per consegnare un’opera pubblica fondamentale per la viabilità di Civitanova – ha commentato il sindaco Ciarapica – era necessario intervenire senza ulteriori attese per snellire il traffico sulla Strada Statale 16 Adriatica. In accordo con l’Anas, durante i mesi estivi i lavori sono stati sospesi per evitare disagi ed ora riavviamo il cantiere per un celere completamento. Probabile possano crearsi situazioni di difficoltà al transito in questi giorni, ma cercheremo di intervenire e di disciplinare il transito dei veicoli in base all’occorrenza››.