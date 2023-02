CIVITANOVA – Ladri da StefyBar, in via Castelfidardo: razzia di prodotti e monetine. Ed è le seconda volta nel giro di un mese. «Ad essere precisi si tratta della terza volta nel giro di tre anni. Non ne posso più», sbotta la titolare Stefania Gnocchini. «Non so ancora se sia accaduto stanotte o ieri notte – spiega la donna – perché ieri il bar era chiuso e non sono passata a controllare. I ladri sono entrati dalla porta secondaria, forzandola con qualche arnese». Da qui, il raid che costerà svariate centinaia di euro alle casse del locale.

Al momento, resta difficile fare una conta precisa dei danni materiali e degli oggetti rubati. «All’interno hanno prelevato liquori dagli scaffali, affettati, e addirittura, alcune boccette di profumo. Per non parlare dei contanti. In cassa, c’erano diverse monetine, da cinquanta a un centesimo, per un totale di circa 300 euro. Erano soldi che usavo per i resti. A questi, si aggiungano i danni».

Nessuno sembra essersi accorto di nulla da quelle parti, in quel quartiere a due passi dal centro. Tuttavia c’è un particolare che farebbe pensare ad una fuga improvvisa da patte dei balordi. «Ho notato – prosegue Gnocchini – che hanno lasciato un pò di roba sul bancone. E poi anche le boccette di profumo: ne hanno prese soltanto sei o sette. Perché non tutta la scatola? Probabilmente qualcosa deve averli disturbati, quindi hanno deciso di darsela a gambe, lasciando parte della refurtiva nel locale». Che prosegue: «Negli ultimi anni – conclude la titolare del bar – ho ricevuto almeno quattro o cinque ‘visite’ da parte dei malviventi, tutte sfondando la vetrina. Non è possibile continuare così. Per questo dico che servono più sicurezza e controlli».