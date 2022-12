Civitanova, ladri al ristorante: bottino di 400 euro e tanti danni

CIVITANOVA – Colpo al ristorante Le Zuitere, i ladri scappano con 400 euro che erano in cassa e due tablet. Ieri (martedì 27 dicembre) il proprietario del ristorante di via Indipendenza si è accorto di avere ricevuto visite indesiderate. Ignoti sono entrati da un ingresso, tagliando una tenda del gazebo esterno e poi passando per il magazzino, dopo aver infranto una finestra dal vetro particolarmente spesso con un mattone.

Un segno del passaggio dei malviventi nel ristorante di Civitanova

Una volta dentro il locale, i malviventi hanno aperto le due casse e prelevato il denaro, quasi tutto in monete. Poi hanno portato via anche i due tablet, uno dei quali usato per prendere le ordinazioni. Senza contare, poi, i danni che i malviventi hanno fatto per entrare nel locale. Ad accorgersi di quanto accaduto e chiamare i carabinieri è stato ieri mattina il proprietario dell’attività. Nessuno si sarebbe accorto di nulla. Sul posto, per il sopralluogo di rito, sono intervenuti i militari dell’Arma. Il precedente furto, nello stesso ristorante, risale allo scorso settembre. «Già la situazione è dura per chi ha una attività» è il commento del proprietario.