Civitanova, ladri in azione nella carrozzeria: spariscono attrezzi e un’auto

CIVITANOVA MARCHE- Ladri nell’autocarrozzeria Capozzucca, nella zona industriale di Santa Maria Apparente: prelevati un’auto di un cliente e diverse attrezzature da lavoro.

Il bltiz

Il blitz è stato filmato dal sistema di videosorveglianza dell’area, intorno alle 4 di ieri notte: dei malviventi si sono introdotti nei locali di via Enzo Ferrari forzando il cancello principale con un piede di porco e si sono impossessati di alcuni importanti attrezzi da lavoro, per un valore di quattromila euro circa, oltre che di un’Audi di proprietà di un cliente.

Le modalità

Sono modalità da professionisti quelle adottate dagli autori del raid: prima, verso le 22.50, hanno disattivato il sistema d’allarme spruzzando dello spray sulle fotocellule. E in questo caso i gestori, avvertendo lo stesso allarme suonare, avevano pensato ad una falsa avvisaglia. Di falso, però, c’era ben poco in quell’avvertimento e così alle quattro i ladri, coperti nel volto, sono entrati in azione. Ed hanno messo a segno il colpo. Ora i filmati sono al vaglio del Commissariato di polizia.