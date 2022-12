Civitanova, ladri in azione a Natale

CIVITANOVA – Ladri in azione in una casa in contrada San Savino, notte di Natale da incubo per una famiglia. La sera del 25 dicembre, rincasando intorno a mezzanotte, una famiglia che vive nelle campagne di Civitanova Alta si è accorta di avere ricevuto visite indesiderate. Ignoti, in loro assenza, sono entrati in casa passando per la finestra del bagno al piano superiore, raggiunta con una scala trovata dentro un capannone. Una volta dentro, si sono messi alla ricerca di qualcosa di valore da rubare. Hanno distrutto tutto, mettendo a soqquadro le stanze del piano superiore. Alla fine, il bottino è stato magro: due orologi, che non hanno nemmeno un grande valore. I malviventi, in realtà, hanno fatto più danni che altro. Indaga la polizia.