Civitanova, al via i laboratori per anziani con demenza senile: altro progetto dell’Asp Paolo Ricci

CIVITANOVA – Al via una serie di laboratori rivolti ad anziani affetti da demenza senile. Si tratta del progetto Ri-creiamo, che partirà dal prossimo 31 gennaio. Sarà operativo fino 31 ottobre 2023, con sospensione nel mese di agosto per la pausa estiva, e prevede tre incontri settimanali il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.

«L’iniziativa, intrapresa in collaborazione con l’Assessorato ai servizi sociali del Comune di Civitanova, – ha spiegato il presidente dell’Asp Paolo Ricci, Alfredo Perugini – raccoglie le sollecitazioni giunte da più parti e si inserisce all’interno della filiera dei servizi di diversa intensità assistenziale erogati dal Paolo Ricci e calibrati sui bisogni degli utenti e delle loro famiglie, che spaziano dalla formazione dei caregivers, al sostegno psicologico alle famiglie, ai servizi domiciliari, ai servizi semiresidenziali e residenziali».

Il progetto sarà finanziato per 50.000 euro con fondi propri del Paolo Ricci ed è prevista una piccola compartecipazione da parte dell’utenza. «Il Comune di Civitanova Marche sarà partner del progetto e il mio assessorato ha già dato la disponibilità, come in passato, a compartecipare anche economicamente in questa iniziativa sociale a sostegno delle persone con Alzheimer, aiutando eventualmente le famiglie in difficoltà a sostenere il contributo di partecipazione – ha spiegato l’assessore Barbara Capponi – l’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sinergia realizzatesi tra l’Asp Paolo Ricci e l’Associazione Attivamente Alzheimer, che dopo un confronto costruttivo e in tandem, hanno costruito un percorso più calibrato sulle necessità delle famiglie per fornire una risposta concreta e sempre più puntale ai bisogni di chi vive questa fragilità».

Si tratta di un altro dei tanti servizi offerti dal Paolo Ricci a favore delle persone fragili. L’attività sarà effettuata presso la struttura polifunzionale “Villa Letizia” da musicoterapisti, educatori, psicologi, fisioterapisti ed animatori. «Si tratta di un progetto di inclusione sociale, che si avvarrà del supporto dell’associazione Attivamente Alzheimer – conclude Perugini – pensato anche per i familiari, perché questo tipo di interventi hanno dimostrato di ridurre il carico assistenziale e lo stress di chi si prende cura della persona con demenza».

Per informazioni e iscrizioni chiamare lo 0733/78361 o mandare una mail a info@paoloricci.org