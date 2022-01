Civitanova, la piccola Victoria è la prima nata del nuovo anno

CIVITANOVA MARCHE – Fiocco rosa all’ospedale di Civitanova, dove due minuti dopo la mezzanotte è nata una splendida bambina. Victoria Ferreyra è la prima nata del 2022 in provincia di Macerata. Nell’ospedale dal capoluogo, invece, il primo nato è arrivato all’1.30 e si tratta del piccolo Diego Marconi.

Un nuovo traguardo per il reparto ostetricia di Civitanova dove, appena un mese fa, si erano festeggiati i 700 parti. «Il numero di parti raggiunto alla fine di questo novembre 2021 non solo è superiore a quello totale del 2020 (389 parti) ma cosa ancora più importante, supera anche il totale dei parti del 2019 (632 parti) e del 2018 (603 parti) – avevano spiegato il dottor Filiberto Di Prospero, direttore dell’Unità operativa civitanovese e la dottoressa Enrica Fabbrizi, responsabile della Uosd di Pediatria -. Un dato che, in pieno calo demografico e con una pandemia che perdura, è sicuramente interessante e lo è ancora di più se si considera che, dopo l’esperienza sul fronte covid-19 per buona parte del 2020, per l’Ostetricia e la Pediatria di Civitanova Marche il 2021 è stato l’anno di una reale ripartenza». A fine anno il reparto è arrivato a 757 parti e, ora, grazie alla piccola Victoria, il nuovo anno si è aperto con nuovi festeggiamenti.