Civitanova, investita da un’auto: diciottenne all’ospedale

CIVITANOVA – Investita da un’auto mentre attraversa la strada, diciottenne all’ospedale. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, in via Buozzi, all’altezza dei semafori. Per cause che sono in corso di accertamento, un’auto condotta da una donna ha urtato una diciottenne che stava attraversando la strada. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. La diciottenne è stata visitata sul posto: lamentava dolori alle gambe ed era ferita al volto. È stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, in codice rosso. Ha riportato varie ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica è intervenuta una pattuglia della polizia.