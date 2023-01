Civitanova, informazioni, dialogo e prevenzione del disagio: nasce lo Sportello per gli adolescenti

CIVITANOVA – Uno sportello per rispondere alle esigenze dei più giovani e delle loro famiglie, per intervenire in caso di necessità o di problemi e per informare su quanto è stato messo in campo per gli adolescenti da associazioni e istituzioni. Nasce con questi obiettivi lo “Sportello per l’adolescenza”, voluto dall’assessore al sociale Barbara Capponi. «Civitanova aveva già degli sportelli specifici, come lo sportello disabilità, lo sportello InformaDonna, lo sportello Amare, che è nato lo scorso anno e che è stato pensato per coppie e famiglie che si trovano di fronte a diagnosi infauste nel periodo della gravidanza, diagnosi di bambini con disabilità o che hanno vissuto il lutto pre o perinatale – ha spiegato l’assessore Barbara Capponi -. E ci è sembrato opportuno e doveroso pensare anche ad uno sportello dedicato all’adolescenza. Si tratta di una sorta di “filtro”, che raccoglie e restituisce informazioni su tutto ciò che è dedicato e che c’è sul territorio per gli adolescenti e per le loro famiglie». Lo sportello sarà gestito dalla cooperativa sociale Il Faro e si troverà nella sede del Comune. Il servizio è gratuito. «Cosa può fare un genitore che ha il sospetto che il proprio figlio faccia uso di droga? In circostanze come queste, ad esempio, ci si può rivolgere allo sportello – ha continuato l’assessore Barbara Capponi -, ma lo sportello ha anche una funzione informativa, ed è utile non soltanto in caso di criticità o di disagio. Ad esempio, rende note quelle che sono le iniziative rivolte agli adolescenti, e non soltanto quelle organizzate dall’amministrazione comunale, ma anche da altre istituzioni, associazioni e tante altre realtà che operano a Civitanova. Lo sportello partirà a breve. Ora stiamo lavorando per coordinare tra di loro tutte le varie realtà coinvolte in questo progetto».