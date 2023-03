Civitanova, l’incontro sui finanziamenti europei per le imprese del turismo: «Tante opportunità con il Pnrr»

All'incontro si è parlato del "Fondo rotativo per le imprese del turismo". La consigliera Lavinia Bianchi a Bruxelles in visita alle istituzioni europee

CIVITANOVA MARCHE – Imprenditori del comparto turistico, albergatori e amministratori hanno preso parte all’incontro che si è svolto questo pomeriggio, a palazzo Sforza, promosso dal Team Europa in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, la Dmo e l’Europe Direct Unione Montana Marca di Camerino. Il convegno è stato indetto per fare il punto sul ‘Fondo rotativo per le imprese del turismo’ (Fritur), un finanziamento a tassi agevolati che potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per gli stessi imprenditori del settore. All’appuntamento, erano infatti presenti il presidente della Dmo e degli albergatori del Maceratese Simone Iualé , Gianni Domizi dell’hotel Solarium, Mariarosa Berdini della Pro loco, Michela Gattafoni consigliera di Dmo, l’agente di viaggio Elisabetta Biagiola.

«Il provvedimento – ha spiegato Valentina Secondini, responsabile dell’Europe Direct Unione Montana Marca di Camerino – si rivolge ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale». Al suo fianco l’esperto in programmazione strategica, programmazione e pianificazione di interventi di sviluppo locale Adriano Berré ha chiarito che il contributo, che riguarda interventi di riqualificazione energetica, antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, edilizia, restauro e risanamento conservativo ma anche digitalizzazione, acquisto e rinnovo degli arredi, realizzazione di piscine termali e l’acquisto delle conseguenti apparecchiature, «varia da una misura minima del 5% per gli investimenti in digitalizzazione e un massimo del 100% per impianti, macchinari e attrezzature».

Lavinia Bianchi con Antonio Giordani, dg com Networks

Gli interventi sono stati introdotti dal vicesindaco Claudio Morresi con l’assessore al turismo Manola Gironacci e la consigliera Lavinia Bianchi. Quest’ultima, in qualità di membra del Team Europa, è reduce dalla visita alla Commissione europea di Bruxelles, nell’ambito del progetto ‘Costruire l’Europa con i consiglieri locali’. «Sono grata al Consiglio comunale – le parole della Bianchi al termine della sua esperienza belga – di essere stata votata come la rappresentate del partenariato tra il nostro comune e la Commissione europea, un contatto diretto con le Istituzioni che mi permette di dare risposte concrete ai cittadini e mostrare le opportunità che ci offre l’Unione europea. Le informazioni raccolte saranno condivise con gli altri componenti del Team Europa per finalizzare le iniziative che abbiamo già in cantiere. Più Europa a Civitanova, ma sicuramente anche più Civitanova in Europa».