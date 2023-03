Civitanova, incidente sul lavoro: soccorso un uomo

CIVITANOVA – Incidente mentre è al lavoro, un uomo soccorso dall’eliambulanza. È stata trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 29 marzo, intorno alle ore 18.30, in via Leonardo Da Vinci.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte del personale dello Spsal ( Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) un uomo di 63 anni, falegname, è caduto a terra mentre stava lavorando. A trovarlo un collega che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. L’uomo, dopo le prime cure del caso, è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso.