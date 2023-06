Civitanova, cade da un’altezza di cinque metri: grave un operaio

CIVITANOVA – Cade mentre è al lavoro per montare una zanzariera, grave un 54enne. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 Giugno, in una abitazione in via Ugo Bassi. Per cause che sono in corso di accertamento da parte del personale dello Spasal, un operaio per conto di una ditta stava montando una zanzariera quando è caduto da una altezza di cinque metri, finendo dentro un capannone. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri, oltre al personale dello Spsal che si occupa di chiarire la dinamica dell’accaduto. L’uomo, trasportato con l’eliambulanza, all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, è in condizioni gravi. La prognosi è riservata.