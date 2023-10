Civitanova, investita da uno scooter: è grave a Torrette

CIVITANOVA – Grave incidente in via Dante Alighieri, 49enne investita da uno scooter. È stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. Ferito anche l’uomo in sella al mezzo a due ruote.



L’incidente è avvenuto questa sera, intorno alle ore 20, in via Dante Alighieri, a San Marone. Per cause che sono in corso di accertamento, una donna è stata investita da uno scooter. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi del 118 per soccorrere i due feriti. Per la donna è stato disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. All’ospedale di Civitanova Alta è finito invece l’uomo in sella allo scooter.