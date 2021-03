CIVITANOVA – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, giovedì 25, in un cantiere edile di Civitanova. Ferito un operaio di 40 anni, trasferito d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona.

L’incidente si è verificato intorno alle 10 in via Volturno, mentre l’uomo era al lavoro su una tettoia che, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente ceduto. Una parte della tettoia ha poi travolto l’operaio, sbalzandolo a terra.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno disposto l’immediato trasferimento dell’uomo all’ospedale di Ancona, mentre i Carabinieri si stanno occupando degli accertamenti. Intervenuti anche i vigili del fuoco.