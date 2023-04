Civitanova, auto si ribalta: soccorsi nonno e due bambine

CIVITANOVA – Auto si ribalta, paura per un nonno e le sue due nipotine che erano in macchina insieme a lui. L’incidente è avvenuto nella notte del giorno di Pasqua, nel tratto di viale Villa Eugenia che è in salita, nelle vicinanze di uno stop. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, un uomo di una settantina di anni, che si trovava al volante della sua auto, ha perso il controllo: la macchina si è ribaltata. Con lui c’erano le due nipoti, di 10 e 4 anni. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Tutti e tre sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per i vari accertamenti del caso. Nulla di grave, per fortuna. Sul posto, per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, gli agenti della Polstrada.