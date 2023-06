Civitanova, scontro tra un’auto e uno scooter: arriva l’eliambulanza

CIVITANOVA MARCHE – Violento scontro tra uno scooter e una macchina, un uomo finisce all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (1 giugno), all’incrocio tra via Costamartina e la provinciale che va verso Civitanova Alta.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, uno scooter e una macchina si sono scontrati. Ad avere la peggio l’uomo in sella al motociclo, un sessantenne di Montecosaro, che è stato trasferito a Torrette con l’eliambulanza, atterrata sul piazzale del vicino ospedale. Non è in pericolo di vita. Illesa la donna al volante della macchina.