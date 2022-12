Civitanova: incendio al porto, ragazza intossicata dal fumo. Ma è un’esercitazione

CIVITANOVA – Ragazza intossicata dal fumo in una imbarcazione, scattano i soccorsi al porto. Mezzi in sirena raggiungono la banchina del molo Nord, ma si trattava della consueta esercitazione interforze in porto. L’allarme è scattato poco dopo le 10. Secondo quanto programmato, è scoppiato un incendio all’interno di una imbarcazione da diporto, ormeggiata al molo Nord. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i mezzi della Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro e la Croce Verde.

La motovedetta della Capitaneria di Porto ha spento le fiamme, in collaborazione con i vigili del fuoco, mentre il personale sanitario della Croce Verde ha soccorso la ragazza che è stata caricata a bordo dell’ambulanza e trasportata all’ospedale. Ovviamente, come si diceva, si trattava di una simulazione, che ha l’obiettivo di tenere sempre pronti e “oliare” i meccanismi dei soccorsi, specie quando si lavora in sinergia.

Come al solito, l’esercitazione ha destato un po’ di preoccupazione e curiosità tra i passanti in zona portuale, che hanno visto i mezzi dell’emergenza raggiungere il molo Nord.