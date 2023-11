Civitanova, moto divorata dalle fiamme: il conducente accosta e scende subito

È accaduto oggi pomeriggio in contrada Migliarino, a Civitanova Alta. Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio

CIVITANOVA – Moto in fiamme, il conducente scende al volo: illeso. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, in contrada Migliarino, a Civitanova Alta. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, comunque accidentali, si è improvvisamente spento e l’uomo alla guida ha accostato al lato della strada. Nel giro di pochi minuti, la moto è stata divorata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.