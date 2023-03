L'allarme è scattato questa notte, poco prima dell'una, in via Verga. Sulla vicenda indagano i carabinieri

CIVITANOVA MARCHE – Auto in fiamme nella notte, si indaga sulle cause: da una prima ricostruzione il rogo sembrerebbe di natura dolosa. L’allarme è scattato questa notte, poco prima dell’una, in via Verga. In fiamme una Fiat Punto, parcheggiata davanti casa del proprietario. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

(notizia in aggiornamento)