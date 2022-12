Civitanova, auto in fiamme in centro: è giallo

CIVITANOVA – In fiamme una macchina parcheggiata, si indaga sulle cause. Non è escluso che sia stato qualcuno a cercare di dare fuoco alla macchina. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 dicembre, intorno alle ore 19, nella zona di corso Garibaldi, dietro la chiesa di piazza XX Settembre, nelle vicinanze dei bagni pubblici. In fiamme una Bmw, parcheggiata. Il fuoco è divampato dalla parte dell’auto che era interna alla strada. Alcuni passanti hanno chiamato i vigili del fuoco e hanno anche provato a spegnere le fiamme con un estintore. Sul posto i pompieri, i carabinieri e i vigili urbani, che hanno regolato il traffico mentre erano in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della macchina. Le indagini per chiarire i contorni dell’episodio avvenuto ieri pomeriggio sono in corso.