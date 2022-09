Il nuovo centro di cremazione per animali è attivo 24 h su 24. È la prima struttura in tutto il Maceratese

CIVITANOVA MARCHE- Inaugurato stamani, nella zona industriale ‘Piane di Chienti’, il nuovo centro di cremazione per animali: è il primo in tutto il Maceratese. Nato da un’idea di due giovani imprenditori corridoninani, Massimo Riccobello e Francesco Camacci, il servizio offerto da ‘La cineraria’, si occuperà di dare una “fine dignitosa” agli amici a quattro zampe e sarà attivo tutti i giorni, h24.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, l’assessore all’ambiente Giuseppe Cognigni e il dottor Alessandro Baiguini, direttore di Struttura complessa, disciplina di igiene degli allevamenti e delle strutture zootecniche Area vasta 3. «Abbiamo creduto fortemente in questo servizio – le parole dei due imprenditori Francesco Camacci e Massimo Riccobello – , cerchiamo di sensibilizzare le persone ad una pratica etica per quanto riguarda la morte dei loro animali. Si tratta di un gesto di rispetto e di amore verso l’animale, oltre che di un esercizio di igiene perché in questo modo si evitano sepolture improvvisate, che rischiano di inquinare le falde acquifere».

Il locale, sito in via Agnelli, si divide in due aree: nella prima c’è il laboratorio ove sarà attivo il forno crematorio, «certificato Asur e di ultima generazione» nella seconda una piccola sala di commiato in cui si potrà attendere che la salma di ‘Fido’ venga cremata. Per ogni incinerazione occorrono almeno quattro ore di tempo e sono diversi i servizi offerti da ‘La Cineraria’ che assiste i clienti anche nel disbrigo delle pratiche, come l’eliminazione dei dati dell’animale dall’anagrafe canina. E tra le altre cose, è possibile anche il servizio a domicilio, con il quadrupede che verrà ritirato direttamente a casa del proprietario e portato in laboratorio attraverso un apposito furgone dotato di impianto di refrigerazione.