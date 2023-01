Civitanova, inaugurati il desk Europa e la panchina blu: «Inizia un grande percorso»

Taglio del nastro per i due spazi targati Unione Europea: per l'occasione presenti anche Antonio Parenti e Massimo Pronio in rappresentanza dell'Ue

CIVITANOVA MARCHE- Desk e panchina blu: ‘l’Europa a Civitanova’ è realtà. Inaugurati, in mattinata, i due spazi pensati dal team Europa, il trio composto dal Vicesindaco Claudio Morresi e dai consiglieri comunali Giorgio Pollastrelli jr e Lavinia Bianchi, con il progetto che è stato sostenuto da tutta l’Amministrazione. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza di Antonio Parenti, rappresentante della Commissione Europea in Italia e di Massimo Pronio, responsabile Comunicazione Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Ma per l’occasione c’erano anche il Sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Giuseppe Cognigni e Manola Gironacci, il presidente del Consiglio Fausto Troiani, il conisigliere regionale Pierpaolo Borroni, il commissario provinciale della Lega Luca Buldorini, i consiglieri Paola Fontana, Silvia Squadroni e Piero Gismondi, il consigliere comunale di Fabriano Giacomo Guida, Valentina Secondini e Melissa Tomassini dell’Europe Direct – Unione Montana Marca di Camerino. Partecipi anche il Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo Ylenia Ritucci, il Comandante della Compagnia di Civitanova della Guardia di Finanza Tiziano Padua e il coordinatore della Protezione civile Aurelio Del Medico, oltre agli studenti e i semplici cittadini.

Il commento

«Oggi è una giornata importante, perché iniziamo un percorso finalizzato ad avvicinare la nostra città all’Europa – le parole del primo cittadino – e ci ricorda quanto sia importante il contributo di ognuno per sviluppare quell’idea di Ue che tutti condividiamo. Inauguriamo il desk Europa, che non sarà soltanto un punto informativo per conoscere le opportunità dell’Ue ma anche un’occasione di incontro, un laboratorio di idee dove sviluppare tanti progetti, conoscere le procedure e i meccanismi. Perché non succeda più che l’Ue stanzia dei fondi e i comuni non riescono ad intercettarli».

La panchina blu è stata posizionata al molo nord, in direzione della Croazia, paese che dal 1 gennaio è entrato nell’area Shengen: «l’Inaugurazione della panchina è come un gesto di benvenuto verso l’amica Croazia», ha concluso Ciarapica. L’Ufficio Europa si trova invece al terzo piano di palazzo Sforza e sarà utilizzato per fornire informazioni utili alla cittadinanza sull’attività dell’Ue e non solo. «Il progetto ‘Costruire l’Europa deve partire dai cittadini – ha sottolineato Lavinia Bianchi – ed è un gesto politico molto forte l’aver superato le differenze politiche. L’Europa è una rete e tutti dobbiamo contribuire a costruirla». Soddisfatto anche Massimo Pronio, in rappresentanza dell’Ue. «Siamo contenti di essere qui – ha detto – , sono sicuro che questo è un rapporto che inizia bene ed andrà meglio. Dopo Camerino, auspico la costruzione di un Centro per la formazione europea anche a Civitanova».